Автор фото Зеленского с пробежки оправдался за неудачный кадр

Киев, 6 июня. Корреспондент «Украинской правды» Евгений Руденко объяснил, почему фото президента Украины Владимира Зеленского вызвало такой резонанс и породило множество шуток в Сети.

Издание опубликовало снимок Зеленского во время растяжки после пробежки в Хмельницком. Утром он вышел на пробежку по городу, пробежав 8,2 километра за 48 минут. На фото глава государства склонился к скамейке, чтобы растянуться. Поза Зеленского вызвала бурную реакцию шутников в Сети.

«Хотите верьте, хотите – нет, но во всем этом не было ни капли стеба. Не было даже мыслей обыгрывать этот обычный, в общем-то, снимок», ― оправдался Руденко.

По мнению журналиста, многочисленные шутки и интерпретации фото показывают, как Зеленского воспринимают люди.

«Еще это проблема качества вашего чувства юмора и, возможно, даже вашего уровня культуры», ― добавил журналист.

Руденко считает, что украинскую журналистику погубят не подобные снимки, а «чья-то заумь, ханжество и оторванность от реальности».

#Зеленский готовится к переговорам с МВФ! Фото пресс-службы Офиса Президента Украины. pic.twitter.com/lAG4eGX8ob — Родион Мирошник (@Rodion_1974) June 4, 2020

Кроме того, в Хмельницком 4 июня Зеленский посетил кафе и выпил кофе в окружении соратников. Все они без масок, кто-то держит медицинскую маску в руках, у другого она спущена на подбородок. При этом ресторанам и кафе на Украине официально разрешено принимать посетителей только с 5 июня.