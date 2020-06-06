Врач назвала самый опасный для здоровья суп 

Москва, 6 июня. Солянка представляет для здоровья самую большую опасность, такой суп может нанести вред из-за большого количества насыщенных жиров. Об этом рассказала врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Специалист назвала солянку блюдом с агрессивным составом. Дело в том, что в ней содержатся колбасы, сосиски, копчености и острые приправы.

«Солянка не полезна любым людям, особенно — с сердечно-сосудистой патологией, нарушением холестеринового обмена. Это риски по заболеванию атеросклерозом, такое блюдо может оказывать раздражающее действие на желудок», — объяснила врач.

Кроме того, в солянку добавляют лимон, каперсы и соленья, которые противопоказаны людям с гастритом, язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки и при заболеваниях поджелудочной железы, передает «Вечерняя Москва». Не рекомендуется есть такой суп людям, страдающим от проблем с ЖКТ.

Диетолог предупредила, что в бульон могут попасть вредные вещества, если животных, из мяса которых приготовлена солянка, кормили антибиотиками.

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