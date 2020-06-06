Выход нового iPhone могут отложить из-за коронавируса

Пало-Альто, 6 июня. Презентация iPhone 12, запланированная на сентябрь, может быть отложена из-за коронавируса, сообщил исполнительный директор компании Broadcom Хок Тан.
Аналитики Apple рассказали своему поставщику, что выход основного продукта задерживается. По словам Тана, Broadcom ожидает снижение доходов в четвертом финансовом квартале 2020 года. Не исключено, что это связано с Apple.
Тан добавил, что новый iPhone не будет принципиально отличаться от предыдущих моделей. В связи с ситуацией с коронавирусом спрос на продукцию Apple резко упал.
Покупатели техники выбирают более экономичные и функциональные телефоны. По последним данным, iPhone 12 может стоить порядка 1100 долларов. Но неплохой телефон можно купить в пределах 450-500 долларов (35 000 — 40 000 рублей).
Для привлечения клиентов Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS 13.5. Среди новых функций — распознавание лица владельца гаджета, когда он в защитной маске.
Ранее сообщалось, что iPhone 11 Pro Max за 80 тысяч рублей вошел в тройку лучших смартфонов 2020 года. Он уступил только Samsung Galaxy S20+.