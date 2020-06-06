Выход нового iPhone могут отложить из-за коронавируса

Пало-Альто, 6 июня. Презентация iPhone 12, запланированная на сентябрь, может быть отложена из-за коронавируса, сообщил исполнительный директор компании Broadcom Хок Тан.

Аналитики Apple рассказали своему поставщику, что выход основного продукта задерживается. По словам Тана, Broadcom ожидает снижение доходов в четвертом финансовом квартале 2020 года. Не исключено, что это связано с Apple.

Тан добавил, что новый iPhone не будет принципиально отличаться от предыдущих моделей. В связи с ситуацией с коронавирусом спрос на продукцию Apple резко упал.

Покупатели техники выбирают более экономичные и функциональные телефоны. По последним данным, iPhone 12 может стоить порядка 1100 долларов. Но неплохой телефон можно купить в пределах 450-500 долларов (35 000 — 40 000 рублей).

Для привлечения клиентов Apple выпустила обновленную версию операционной системы iOS 13.5. Среди новых функций — распознавание лица владельца гаджета, когда он в защитной маске.

Ранее сообщалось, что iPhone 11 Pro Max за 80 тысяч рублей вошел в тройку лучших смартфонов 2020 года. Он уступил только Samsung Galaxy S20+.