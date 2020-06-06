Путин поручил разработать дисциплины в области генетики для школ

Москва, 6 июня. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ.

«Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей», ― говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил повысить квалификацию преподавателей в школах в области генетики.

Ранее президент РФ отмечал, что для сохранения российской цивилизации необходимо делать упор на развитие высоких технологий. Путин подчеркнул, что искусственный интеллект, генетика, беспилотная техника и другие современные достижения позволят стране развиваться. При этом российский лидер призвал не только использовать отечественную базу в сфере высоких технологий, но и анализировать разработки других стран.

Путин предложил создать в России национальную базу генетической информации. Он отметил, что успех генетических исследований во многом зависит от развития цифровых технологий и доступа к массивам специальных данных. С помощью генного фонда президент предложил обеспечить стране «свой суверенитет» в вопросе владения такими данными.