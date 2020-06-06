Робот обслуживает посетителей бара в Испании. ФАН-ТВ

В одном из баров испанской Памплоны появилась новая и весьма необычная официантка. С помощью Алексии сотрудники и посетители могут избегать излишних контактов. Магнитная лента для перемещения, закрепленный поднос и милый, пусть и механизированный голос – посетители бара с удивлением наблюдают скоропостижный приход будущего в их любимое заведение.

Столик для обслуживания роботом выбирается сотрудниками бара. Алексия приносит напитки, затем забирает у клиентов пустые стаканы. Вполне вероятно, что функционал робота-официанта можно расширить, и кроме напитков он также сможет разносить еду.

Вопрос о замещении людей роботами не перестает беспокоить общественность, однако Паткси Ларумбе, директор по продажам COCUUS SYSTEM (компании-создателя Алексии) уверяет, что к их творению это никак не относится.

«Наша цель не в том, чтобы отнимать рабочие места. Цель в том, чтобы заставить людей использовать свой талант в том, что они умеют делать, а раздражающие вещи, которые неэффективны, которые не продвигают, отдать роботам», — отмечает Паткси Ларумбе.

В любом случае, посетители бара остались довольны сервисом. Новая сотрудница вызывает у гостей улыбку и дает понять, что персонал заботится об их безопасности.

«Это нормально. Мне кажется, что это технический прогресс, который может хорошо подойти для подобных вещей, особенно в наше время, и который может быть использован для других похожих видов деятельности», — говорит один из посетителей бара.

Отметим, в Испании количество зараженных COVID-19 по сей день является одним из самых высоких в Европе. По состоянию на начало июня 2020 года их число в королевстве превышает 240 тысяч человек.