Эксперт рассказал, будет ли опасно летать за рубеж после открытия границ

Москва, 6 июня. Россияне не должны бояться полетов за рубеж, которые станут возможны после открытия границ, заявил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Он объяснил, что перед отменой ограничений специалисты разного профиля полностью проанализируют риски и рассмотрят вопросы безопасности. Причем займутся этим как российские, так и зарубежные эксперты.

По словам Мальцева, представители туриндустрии ожидают большой спрос на поездки за границу.

«Мы видим, какое количество звонков и запросов поступает в турагентства от желающих отправиться за рубеж. Вне зависимости от того, в какой последовательности будут открываться страны, они будут пользоваться спросом», — рассказал эксперт в беседе с URA.RU.

Мальцев считает, что туристический рынок оживится сразу после открытия границ, даже если будет рост цен на путевки и падение доходов населения.

Как сообщает НСН, полный запрет для въезда туристов из-за пределов Европейского союза будет отменен уже 15 июня. Его заменят ограничениями для определенных стран.

В то же время Египет, например, уже в мае открыл туристический сезон, правда, пока только для местных жителей, передает «Царьград». Границы страны по-прежнему закрыты из-за непростой санитарно-эпидемиологической обстановки.