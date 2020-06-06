Краснокнижных сов выпустили в заказник в День эколога. ФАН-ТВ

В рамках Всемирного дня окружающей среды в природном заказнике «Северное побережье Невской губы» на волю отпустили двух серых неясытей.

Птиц вернули в естественную среду обитания после года восстановления. У сов были различные травмы и заболевания. Они прошли полный цикл лечения в госпитале «Зеленый попугай». Серая неясыть включена в Красную книгу Санкт-Петербурга как потенциально уязвимый вид.

«Мы находимся сейчас на особо охраняемой природной территории, и в данный момент она пополнилась еще двумя обитателями. Большая работа была проведена, чтобы птицы выжили, чтобы их восстановить их состояние физическое, чтобы дать возможность им вернуться в естественную среду. Это краснокнижные виды, и мы сейчас наблюдем, как совершилось волшебство. Наш лес, наше природное богатство пополнилось теми птицами, которых из этой среды насильно изъяли», — делится радостью председатель комитета по природопользованию Денис Беляев.

По словам чиновника, Петербург является уникальным городом, поскольку имеет 15 особо охраняемых территорий, которым комитет по природопользованию уделяет наибольшее внимание, чтобы защитить от техногенного влияния как растения, так и животных.

Орнитолог и ветеринарный врач Владимир Романов отметил: иногда, чтобы оказать помощь птице, ее достаточно просто накормить или поместить на какое-то время в спокойное место. Однако в отдельных случаях этого не достаточного, и совы требуют особой реабилитации, как и произошло в этот раз.

«Одна сова у нас попала с травмой. У нее был перелом предплечья, и нам пришлось делать операцию. Они обе очень хорошо летали в вольере, мы восстановили эту конечность, и она стала летать, хотя была лишена всякой возможности осуществлять полет. А вторая сова попала в состоянии некого истощения и с поражением почек», — рассказывает Владимир Романов.

Орнитолог добавил, что еще несколько недель за совами будут внимательно наблюдать и подкармливать мышами. Однако именно сейчас наиболее благоприятное время, чтобы выпустить их на волю, поскольку птицам будет проще начать охотиться самостоятельно, ведь не даром орнитологи называют их «летающими кошками».