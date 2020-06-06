Китайцы восхитились российской колбасой

Пекин, 6 июня. Российская колбаса высоко ценится в Китае, поскольку отличается качеством и выразительным вкусом. О том, как продукт любят в Поднебесной, рассказало издание Sina.

По словам автора материала, «невероятно знаменитые длинные палки русской колбасы» восхищают китайцев.

«…раз попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», — подчеркнул он.

Примечательно, что колбасы производят и в Китае, но они значительно отличаются от российских, причем в худшую сторону. В российских больше мяса, оно жирнее и вкуснее. Китайцы же готовят продукцию из постного мяса, добавляют крахмал, а на выходе колбасы стоят дороже.

«[Русские] разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», — объяснили журналисты.

По их словам, китайцы во время путешествий в приграничные с Россией зоны всегда стараются закупить побольше местной колбасы.

Ранее китайский портал Sohu опубликовал материал, в котором автор с восхищением отозвался о природе России: ее озерах, полях и лесах. Кроме того, он представил топ-10 таинственных мест в стране, которые просто не могут не заворожить туристов. Особенно выделили в статье Саамские лабиринты в Карелии, Китовую аллею на острове Итыгран, Кашкулакскую пещеру в Хакасии, более известную как «Пещеру Черного дьявола», а также Телецкое озеро на Алтае.