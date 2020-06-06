В России выявили 8 855 случаев коронавируса за сутки

Москва, 6 июня. В России за сутки выявлено 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Число пациентов с коронавирусом в РФ увеличилось до 458 689. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

По данным на 6 июня, больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки выявлено в Москве ― 1992, в Московской области за сутки зафиксировано 758 пациентов с COVID-19. В Петербурге диагноз коронавирус подтвердился у 347 пациентов за сутки.

Число излечившихся от коронавируса достигло 221 388 человек. Скончались от коронавируса 5 725 человек, 197 за минувшие сутки. За весь период было проведено более 12,3 млн тестов на коронавирус.

Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (193 061), Московской области (43 478), Петербурге (18 169).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 6 июня, в мире 6,8 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 398 тысяч человек.