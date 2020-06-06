НАТО снова повышает военную напряженность в Восточной Европе

Россия отказалась от проведения крупных учений у границ стран-членов НАТО в 2020 году. Чем ответил Североатлантический альянс на желание Москвы снизить военную напряженность в регионе, почему российские дипломаты все сделали правильно? Об этом рассказывает редакция Telegram-канала «Брюссельский стукач».

В октябре 2019 года командование Вооруженных сил США в Европе анонсировало проведение крупнейшего за 25 лет военного учения в регионе — Defender Europe 2020. Оно должно было пройти с января по июнь 2020 года с привлечением 37 тысяч военнослужащих: 20 тысяч американцев с континентальной части США, девять тысяч их соотечественников, размещенных на постоянной или временной основе в Европе, и еще восьемь тысяч солдат из 18 европейских стран-союзников Вашингтона. С точки зрения боевого состава, привлекаемая группировка была представлена бронетанковыми бригадами, подразделениями противовоздушной обороны, полевой артиллерии, материально-технического обеспечения, морской пехоты, авиации и другого рода войск.

Главная цель мероприятия заключалась в отработке США переброски в Европу большого числа военнослужащих и последующего формирования наступательной группировки в странах Балтии и Польше. Для претворения планов в жизнь Пентагон хотел использовать 14 аэродромов и морских портов в восьми странах: Бельгии, Германии, Голландии, Латвии, Литве, Эстонии, Польше и Грузии. Особенность учений — задействование баз заблаговременного складирования сухопутных войск США в Германии и Бельгии.

В общем, выглядело это все действительно масштабно и полностью отвечало запросу Вашингтона как можно громче побряцать оружием у границ России.

Однако, как говорится, жизнь внесла в планы Пентагона свои коррективы. 16 марта командование ВС США в Европе заявило о существенном сокращении масштабов Defender Europe 2020 из-за пандемии коронавируса. Все переброски войск с континентальной части Соединенных Штатов были прекращены, а большая часть американских солдат, которые уже успели прибыть в регион, отправилась обратно на родину. В итоге из 20 тысяч военнослужащих, которые планировали прибыть в Европу из США, осталось, по разным оценкам, лишь от четырех до пяти тысяч солдат в Польше, преимущественно из состава 2-й бронетанковой бригады 3-й пехотной дивизии.

Согласно информации, которую 20 марта на пресс-конференции озвучил командующий Вооруженными силами США в Европе Тод Уолтерс, из-за влияния коронавирусной инфекции удалось выполнить только 40% задач, изначально стоящих перед Defender Europe 2020.

Тем не менее в Пентагоне долго горевать не стали и сразу приступили к разработке и согласованию с союзниками нового плана учений с учетом обострившейся эпидемиологической обстановки. В результате 14 мая американцы опубликовали информацию о модифицированной версии учения, получившей название Defender Europe 2020 Plus.

С 5 по 19 июня в обновленной версии учений примут участие шесть тысяч военнослужащих: четыре тысячи американских солдат из 1-й кавалерийской дивизии, 2-й бронетанковой бригады, 3-й бригады армейской авиации и 21-го тылового командования ВС США, а также две тысячи их польских союзников из 6-й воздушно-десантной, 9-й бронетанковой, 12-й механизированной бригад, 1-й бригады армейской авиации и трех подразделений инженерных войск. Основные цели мероприятия — проведение наступательной воздушно-десантной операции на полигоне Дравско-Поморске и преодоление водных преград.

И вот тут начинается самое интересное. Спустя пять дней после анонсирования американским командованием модифицированной версии учения Defender Europe 2020 глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам министерской сессии Совета государств Балтийского моря, что Москва не будет проводить военные учения на границах стран НАТО в период пандемии коронавируса. А по прошествии еще двух недель на этом решении сделал акцент начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской:

«Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран-членов НАТО», — отметил генерал.

На первый взгляд, данные заявления, может, и не представляют особого интереса для обывателя, но все меняется, если понимать, в каком контексте и для чего, на мой взгляд, они были сделаны.

Дело в том, что официальный пресс-релиз американского командования по учению Defender Europe 2020 Plus — лишь сильно нашумевшая в СМИ (в основном зарубежных) верхушка айсберга, не до конца раскрывающая сущность плана учебно-боевых мероприятий США и НАТО на июнь 2020 года. Одновременно с Defender в Балтийском регионе пройдут еще как минимум три военных учения, которые заслуживают внимания. Остановимся на каждом из них более подробно.

1 июня в Польше началось национальное учение Anaconda 2020 c привлечением 5 000 военнослужащих. Оно проводится в республике раз в два года и, как правило, с участием иностранных партнеров. Но из-за коронавируса иностранцы на маневры ехать то ли отказались, то ли их просто решили не звать. В итоге на этот раз в мероприятии участвуют только польские солдаты. Интерес учениям придает тот факт, что помимо сухопутных войск (подразделения 11-й бронекавалерийской дивизии, 17-й и 10-й механизированных бригад) в мероприятии участвуют военно-воздушные и военно-морские силы, чья задача заключается в огневой поддержке наступательных действий, отрабатываемых на суше.

5 июня на территории Латвии началось национальное учение по противовоздушной обороне Tobruq Arrows 2020. Помимо подразделений латышской армии, в нем участвуют подразделения 10-го командования ПВО/ПРО США, базирующиеся в Германии. И в этом заключается основная фишка проводимого мероприятия. Дело в том, что в республику приехали американские военнослужащие из 164-й артиллерийской бригады ПВО. Это ротационное подразделение из состава Национальной гвардии США, которое находится в Германии в рамках решения Пентагона о наращивании противовоздушного компонента в Европе из-за «развития боевого потенциала» Вооруженных сил России. Отработка его переброски и применения в Латвии — очень важный как логистический, так и оперативный момент для Пентагона. Потому что по замыслу силы и средства этой бригады должны прикрывать развертывание в республике части ударной группировки стран НАТО.

И, наконец, 7 июня в акватории Балтийского моря стартуют многонациональные учения США BALTOPS-2020 с участием 3 000 военнослужащих, 28 кораблей и 28 самолетов и вертолетов из 17 стран НАТО, Финляндии и Швеции. В ходе мероприятия натовцы отработают задачи противовоздушной обороны, противолодочной и противоминной борьбы, а также совместные действия многонациональной корабельной группировки. Глобальная цель маневров — репетиция морской блокады Калининградской области, в частности, военно-морских баз Балтийского флота. Кроме того, существенно повысить значимость запланированного учения может прибытие на Балтику бомбардировщиков ВВС США. С начала мая B-1B Lancer уже трижды (5, 11 и 20 мая) посещали регион, причем в последний раз впервые в истории отработав электронные пуски бортового вооружения из воздушного пространства Швеции. Это страна официально не входит в состав НАТО и вроде как придерживается военного нейтралитета. И хотя пока четвертый за месяц визит американских стратегов в Балтийский регион официально не подтвержден, его вероятность весьма и весьма высока.

Таким образом, практическим ответом Североатлантического альянса на намерения России не повышать военную напряженность в Восточной Европе стало одновременное сосредоточение в регионе порядка 15-16 тысяч военнослужащих, корабельных ударных групп и авиации, причем не исключено, что стратегической.

Судя по всему, когда 14 мая США завили о проведении в Польше Defender Europe 2020 Plus, для российских дипломатов это стало своеобразным индикатором, что время сокращения и отмены натовских учений из-за коронавируса прошло, и зарубежные партнеры намерены в июне провести все свои основные учебно-боевые мероприятия. Поэтому сделанные Лавровым, а потом Рудским шаги очень выгодно сработали на опережение. Теперь действия США и НАТО действительно выглядят не очень адекватными и уместными. А главное эта, хочется верить, многоходовка может стать еще одним хорошим, осязаемым аргументом в пользу решения очень давнего спора, кто и почему нагнетает военную напряженность в Восточной Европе.