Коронавирус 6 июня: заболевшие в РФ, препарат от COVID-19, 100 тысяч москвичей выздоровели

За последние сутки в России было выявлено 8 855 новых случаев заражения COVID-19. Выздоровели 8 708 пациентов. Общее число зараженных в стране составило 458 689, всего выздоровели более 221 тысячи человек, 5 725 пациентов скончались.

В Москве выявлено 1 992 новых случая заражения. За сутки 3 073 человека выздоровели, скончались — 58.

По данным Worldometers.info, общее число зараженных COVID-19 в мире составляет 6,85 миллиона человек. Выздоровели более 3,3 миллиона пациентов.

В Москве выздоровели более 100 тысяч человек

Московским врачам удалось вылечить от коронавируса более 100 тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Общее число москвичей, поборовших COVID-19, увеличилось до 100 431. Всем переболевшим предлагается стать донорами плазмы крови. Она содержит антитела к COVID-19.

В России планируют бесплатно выдавать препарат от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что препарат против коронавируса «Авифавир» можно будет получить бесплатно по полису ОМС. Сейчас лекарство проходит стадию испытаний для использования на амбулаторной основе.

«Клинические испытания позволяют считать нам этот препарат одним из наиболее многообещающих в мире», — сказал Кирилл Дмитриев.

Сообщается, что в медицинские учреждения «Авифавир» поступит уже 11 июня. Кроме того, препаратом заинтересовались другие государства.

ВОЗ пересмотрела рекомендации по масочному режиму

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации и теперь предлагает использовать маски в общественном транспорте и в магазинах. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«ВОЗ советует правительствам рекомендовать использование масок населением там, где отмечено широкое распространение вируса и затруднено физическое дистанцирование», — сказал специалист на брифинге.

При этом ранее ВОЗ рекомендовала ношение масок только тем, у кого подтвержден COVID-19.

Собянин анонсировал «радикальные решения» по снятию ограничений

На следующей неделе в Москве можно ожидать серьезных изменений по режиму самоизоляции. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что в городе сохраняется положительная динамика: специалисты регистрируют все меньше заболеваний COVID-19, случаев пневмонии и смертей.

Глава города также похвалил жителей столицы. По его словам, большинство москвичей ответственно относятся к введенным ограничениям и соблюдают их.

Напомним, послабления ограничений по коронавирусу в Москве стали вводить с середины мая. В столице возобновили работу строительные и промышленные предприятия. Вновь открыли свои двери для посетителей некоторые МФЦ. В начале июня москвичам разрешили выходить на прогулки, соблюдая график.