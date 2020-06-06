Молодая супруга Петросяна похвасталась роскошными туфлями

Москва, 6 июня. Молодая супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась перед поклонниками туфлями от Dolce Gabbana.

Стиль Брухуновой у некоторых подписчиков вызывает вопросы. Она экстравагантная и неординарная, что доказывает ее выбор туфель.

Это роскошные замшевые Dolce Gabbana (D&G) на высоком квадратном каблуке, инкрустированные яркими кристаллами. Супруга юмориста не уточнила, когда купила обувь.

Но подписчики утверждают, что это туфли из коллекции четырехлетней давности. Тогда они стоили 60 тысяч рублей. Вероятно, Брухунова хранила туфли для особого случая, все это время они лежали у нее в гардеробе.

Одна их пользовательниц заявила, что у Брухуновой странный вкус. И в ее доме много необычных вещей.