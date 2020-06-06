Садальский рассказал, как Кокшенов два года боролся с болезнью

Москва, 6 июня. Российский актер Станислав Садальский рассказал, что скончавшийся артист Михаил Кокшенов два года боролся с последствиями инсульта.

Садальский напомнил, что в 2017 году Кокшенов перенес инсульт. Актер два года восстанавливался после перенесенного удара.

«Больше двух лет он боролся с последствиями инсульта, я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, серцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы…» ― написал Садальский в Instagram.

В пятницу стало известно о смерти Кокшенова. Актер скончался в возрасте 83 лет после продолжительного лечения в реабилитационном центре в Подмосковье. Вдова актера рассказала, что причиной смерти стал перенесенный инсульт и его последствия.

Кокшенов впервые появился на экране в 1957 году в фильме «Вертикаль». Позже он стал известен благодаря ролям в таких фильмах, как «Не может быть!», «Спортлото-82», «На Дерибасовской хорошая погода, или «На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Гараж» и «Ширли-мырли».

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что дочь скончавшегося Кокшенова Алевтина может претендовать на его наследство, даже если она не упоминается в завещании. Он подчеркнул, что с высокой степенью вероятности свою долю получит жена актера Наталья.