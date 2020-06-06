Мисмари назвал причины отступления ЛНА из Тархуны

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари в ходе пресс-конференции рассказал о давлении на ЛНА из-за переговоров в формате «5+5», отступлении из Тархуны, интересах Турции в Ливии.

Генерал-майор Ахмад Мисмари провел пресс-конференцию по обстановке в Ливии, ответив на наиболее актуальные вопросы.

Возобновление переговоров под эгидой ООН

ЛНА ранее сообщала о возвращении к переговорам, проходящим в формате «5+5». По словам спикера, на командование ЛНА оказывается сильное международное давление, что отразилось на ситуации на фронте. Армия фельдмаршала Халифы Хафтара, приняв во внимание запрос о стабилизации ситуации в зоне боевых действий, отступила на 60 километров от Триполи. Мисмари подчеркнул, что боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) отказались соблюдать перемирие, продолжив наносить удары по ЛНА.

Тархуна

Силы Хафтара вышли из Тархуны, поскольку для ЛНА важна безопасность ливийцев. Войска покинули город, чтобы сохранить его целостность, избежав разрушения, и остановить кровопролитие. Генерал-майор добавил, что жители Тархуны подвергаются другим опасностям со стороны террористов ПНС.

Агрессия Турции

Мисмари напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает вмешиваться во внутриливийский кризис, направляя боевикам ПНС сирийских наемников и большие партии вооружений. ЛНА противостоит турецкой агрессии, обладающей высоким военным потенциалом. По словам генерал-майора, Эрдогана не интересуют ливийцы и то, что будет с их страной. Главное для него — природные богатства Ливии (ее нефть и газ). Ответственность за то, что внутриливийский кризис перерос в борьбу Ливии и Турции, несет глава Президентского совета Файез Саррадж. Именно он способствовал турецкой интервенции, подписав ряд меморандумов о сотрудничестве в военной сфере.