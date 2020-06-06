Эксперт объяснил, почему на Украине никогда не будет своего Илона Маска

Киев, 6 июня. Такой талантливый человек, как предприниматель и инженер Илон Маск, никогда бы не достиг успеха, родись он на Украине, поскольку в этой стране предприимчивые творческие люди вызывают лишь «заслуженное презрение». К такому выводу пришел руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

В социальных сетях активно обсуждают и гордятся участием парня из Житомира в проекте Маска. Романенко назвал интернет-пользователей, обрадовавшихся успехам молодого человека, «дурачьем», которое не осознает, что Украина никакого отношения к этому не имеет.

«Это как гордиться, что Игорь Сикорский когда-то был киевлянином, а потом в США достиг невероятных успехов. А «Мрия» до сих пор взлетает из Гостомеля. И слава Богу, что без последствий», — отрезал Романенко.

По его мнению, на Украине гендиректора SpaceX и Tesla «ободрали бы как церковную мышь».

«В нашем обществе Илон Маск вызвал бы заслуженное презрение, поскольку своим существованием был бы вызовом, постоянно доказывая, что они бараны, преклоняющиеся перед разными «авторитетами», — объяснил эксперт.

Романенко считает, что Маск — это «можно», «могу», «быть», а украинское общество — «казаться», «невозможно», «нельзя», «нам это не нужно», «так в Европе», «МВФ сказал».

«Потому Маск склепал ракету и компанию с капитализацией в десятки миллиардов долларов, а украинское КБ «Южное» продает чертежи советской ракеты за 300 тысяч баксов немцам», — констатировал он.

Романенко заключил, что на Украине никогда не будет своего Маска, а парню из Житомира стоит посмеяться над теми, кто даже не понимает, чему нужно завидовать.

Отметим, что недавно немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Маск некоторые концепции «подсмотрел у русских». В частности, способ раздельной доставки людей и грузов к Международной космической станции. И пока он не собирается отказываться от такой схемы, поскольку SpaceX в среднесрочной перспективе собирается доставлять на МКС не только астронавтов, но и туристов.