Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Эксперт объяснил, почему на Украине никогда не будет своего Илона Маска

38
0 Оставить комментарий

Эксперт объяснил, почему на Украине никогда не будет своего Илона Маска

Киев, 6 июня. Такой талантливый человек, как предприниматель и инженер Илон Маск, никогда бы не достиг успеха, родись он на Украине, поскольку в этой стране предприимчивые творческие люди вызывают лишь «заслуженное презрение». К такому выводу пришел руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко.

В социальных сетях активно обсуждают и гордятся участием парня из Житомира в проекте Маска. Романенко назвал интернет-пользователей, обрадовавшихся успехам молодого человека, «дурачьем», которое не осознает, что Украина никакого отношения к этому не имеет.

«Это как гордиться, что Игорь Сикорский когда-то был киевлянином, а потом в США достиг невероятных успехов. А «Мрия» до сих пор взлетает из Гостомеля. И слава Богу, что без последствий», — отрезал Романенко.

По его мнению, на Украине гендиректора SpaceX и Tesla «ободрали бы как церковную мышь».

Эксперт объяснил, почему на Украине никогда не будет своего Илона Маска

«В нашем обществе Илон Маск вызвал бы заслуженное презрение, поскольку своим существованием был бы вызовом, постоянно доказывая, что они бараны, преклоняющиеся перед разными «авторитетами», — объяснил эксперт.

Романенко считает, что Маск — это «можно», «могу», «быть», а украинское общество — «казаться», «невозможно», «нельзя», «нам это не нужно», «так в Европе», «МВФ сказал».

«Потому Маск склепал ракету и компанию с капитализацией в десятки миллиардов долларов, а украинское КБ «Южное» продает чертежи советской ракеты за 300 тысяч баксов немцам», — констатировал он.

Романенко заключил, что на Украине никогда не будет своего Маска, а парню из Житомира стоит посмеяться над теми, кто даже не понимает, чему нужно завидовать.

Эксперт объяснил, почему на Украине никогда не будет своего Илона Маска

Отметим, что недавно немецкая газета Der Tagesspiegel рассказала, что Маск некоторые концепции «подсмотрел у русских». В частности, способ раздельной доставки людей и грузов к Международной космической станции. И пока он не собирается отказываться от такой схемы, поскольку SpaceX в среднесрочной перспективе собирается доставлять на МКС не только астронавтов, но и туристов.

Новости партнеров

Источник: Главред
Новости партнеров