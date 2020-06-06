Палата представителей Ливии просит ООН помешать переброске наемников и оружия

Тобрук, 6 июня. Палата представителей Ливии направила в ООН обращение с просьбой взять под контроль ситуацию в стране, помешав переброске иностранных наемников и остановив поставки вооружений. Подробности сообщил информационный портал Afrigatenews.

Издание отмечает, что председатель Палаты представителей Агила Салех направил письмо Стефани Уильямс, исполняющей обязанности главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Салех попросил международную организацию вмешаться в ситуацию: остановить поток наемников в страну и обеспечить соблюдение оружейного эмбарго. Выполнение этих двух условий, подчеркнул он, гарантирует стабильность в Ливии и обеспечит «движение вперед».

Говоря о текущей ситуации на линии фронта, председатель Палаты представителей указал, что Ливийская национальная армия (ЛНА) соблюдала перемирие в отличие от бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. По его словам, именно этим объясняется передислокация сил ЛНА, изменение хода боевых действий в районе авиабазы Аль-Ватыя и города Тархуна.

Салех надеется, что ООН окажет содействие в стабилизации ситуации в Ливии, а также приложит все усилия, чтобы не допустить преступлений и коллективного наказания в отношении пленных. Международной организации, указал он в письме, следует продолжить свою работу в Ливии, опираясь на итоги конференции, состоявшейся в январе в Берлине, а также на мирную инициативу, предложенную им ранее.

Председатель Палаты представителей Агила Салех и фельдмаршал Халифа Хафтар, возглавляющий ЛНА, ранее обратились к ливийскому народу с инициативой по урегулированию кризиса в стране и ее развитию. Они предложили путем народного голосования собрать новый состав Президентского совета, напомнив о необходимости полной ликвидации террористической угрозы в стране. Все процессы по стабилизации ситуации должны проходить при участии международного сообщества. Инициативу поддержали многие ливийские племена.