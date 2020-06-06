Актриса Арзамасова снялась в клипе с завернутым в полотенце Костюшкиным

Москва, 6 июня. Актриса популярного сериала «Папины дочки» 25-летняя Елизавета Арзамасова снялась в клипе певца Родиона Газманова «Удаленка». В кадре вместе с ней в одном полотенце появился музыкант Стас Костюшкин.

Клип получил ограничение 18+, в нем показана личная жизнь главного героя во время карантина. Это многочисленные вечеринки с друзьями и девушками, танцы в квартире до утра.

По сюжету главные герои, чьи роли исполнили сам Газманов и Арзамасова, влюблены в друг друга. Молодые люди общаются по Skype, поскольку находятся в самоизоляции.

«Аленка-Аленка, мы теперь с тобой на удаленке», — поет Газманов.

Девушка не подозревает, что ее любимый проводит время в компании моделей. Газманов «вешает лапшу» на уши своей девушке, удивляясь собственной изобретательности. До тех пор, пока на видео не появился обнаженный Стас Костюшкин.

Самоизоляция стала феноменом, вдохновившим музыкантов и режиссеров делать различные проекты. В апреле вышел первый ситком «Сидя дома» о жизни сотрудников офиса, которые пытаются работать на удаленке.

В конце мая режиссер Константин Богомолов представил сериал «Безопасные связи» о парах, которым сложно переживают карантин со своими супругами.

Параллельно звезды российского шоубизнеса устраивали Live-концерты в соцсетях и напрямую общались с поклонниками.