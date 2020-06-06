В Германии объяснили, чем Европе грозит столкновение США и КНР

Берлин, 6 июня. Противостояние США и Китая усиливается и перекидывается на новые сферы. Столкновение двух титанов грозит Европе катастрофическими последствиями, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Ранее президент США Дональд Трамп обрушился на Китай с очередной критикой. Глава Белого дома заявил, что Пекин последние десятилетия «разграблял США как никто другой».

Обеспокоенность очередным противостоянием США и Китая выражает европейский бизнес. Глава торговой палаты ЕС в Китае Йорг Вюттке считает, что в дальнейшем отношения Пекина и Вашингтона могут обостриться. Пекин уже приказал госпредприятиям перестать закупать американские сельскохозяйственные продукты.

«Американо-китайский спор осложняет и без того трудную обстановку в мировой торговле», — заявил глава федерального объединения немецкой промышленности Йоахим Ланг, его слова приводит Handelsblatt.

Кроме того, европейские компании затронуты технологическим конфликтом между США и Китаем, в том числе вокруг компании Huawei. США вынуждают ЕС отказаться от китайской технологии.

Конфликт между США и Китаем обостряется и из-за роста самоуверенности Пекина и радикальной перемене китайской внешней политики. Новая политика КНР может оказать катастрофическое влияние на европейский рынок. Инвестиционное соглашение между ЕС и Китаем, подписание которого было намечено на текущий год, застопорилось. Европейские компании оказались перед выбором: США обеспечивают объем оборота, однако азиатской рынок предлагает перспективный рост.

Handelsblatt отмечает, что в случае проигрыша Трампа на следующий выборах политика США вряд ли изменится. В отличие от других решений Трампа, его политика в отношении Китая почти не оспаривается.