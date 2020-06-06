Польша повысила тариф на транзит российского газа по трубопроводу «Ямал — Европа»

Варшава, 6 июня. Управление по регулированию энергетики Польши утвердило тариф на транзит российского газа по своему участку трубопровода «Ямал — Европа». Об этом сообщили представители ведомства.

Президент Управления по регулированию энергетики утвердил тарифы для двух передающих компаний — Gaz-System и EuRoPol GAZ. Тариф для первой из них (на вход газа в польскую газотранспортную сеть) повысили на 10-13% в зависимости от вида топлива. Ставки в точках выхода увеличатся на 0,1% соответственно.

«Повышение ставок является результатом значительных стратегических инвестиций, осуществляемых Gaz-System, которые напрямую влияют на энергетическую безопасность Польши», — объяснили в ведомстве.

Для EuRoPol GAZ они предусматривают увеличение средних платежей за услуги по транспортировке газа с высоким содержанием метана на 16,5% по отношению к действующему тарифу этого предприятия. Оба тарифа утверждены на период с 1 января по 31 декабря следующего года.

Напомним, что срок действия соглашения между Москвой и Варшавой о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода «Ямал — Европа» истек 17 мая. В компании Gaz System уточнили, что резервирование мощности будет осуществляться в соответствии с правилами Евросоюза, то есть на ежегодных, квартальных, месячных, суточных и внутридневных аукционах.