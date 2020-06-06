Родители на Камчатке морили голодом младенцев-двойняшек, один ребенок погиб

Петропавловск-Камчатский, 6 июня. Родители-алкоголики морили голодом младенцев-двойняшек в городе Вилючинск на Камчатке, сообщили в СК РФ по региону.

По данным следователей, 35-летний мужчина и 23-летняя женщина с конца мая на четыре дня ушли в запой. Все это время их четырехмесячные дети были без присмотра.

Младенцам не давали есть, не меняли подгузники и не мыли. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оставлении детей в опасности.

Без еды состояние малышей резко ухудшилось, их срочно госпитализировали. Один из детей скончался 5 июня, проводится расследование гибели ребенка. Второй малыш выжил, его состояние оценивают как удовлетворительное.

Ранее аналогичный инцидент произошел в Саратовской области, где пятилетнюю девочку с младшим братом заперли одних в квартире без еды и питья. Их удалось спасти благодаря соседям, которые услышали детский плач.

Еще одно трагический случай произошел в Петербурге, где женщина в ярком жилете выбросила тело новорожденного ребенка в мусорный бак.