Билли Айлиш раскрыла секрет своего необычного имиджа

Лондон, 6 июня. Известная американская певица Билли Айлиш призналась, что секрет ее необычного и даже загадочного имиджа кроется в неудачах в личной жизни.

Исполнительница в свои 18 лет уже завоевала множество наград. Ее хит Bad Guy вышел на первое место в Billboard Hot 100 в США. И при всем при этом у Айлиш, по ее словам, совершенно не складываются отношения с противоположным полом.

«Сейчас будет сенсация: я никогда не чувствовала себя желанной, и мои бывшие парни никогда не способствовали тому, чтобы я это ощущала. Никто из них. Для меня это всегда было большой проблемой, что я физически никого не привлекала», – раскрыла она свою «тайну».

Певица и раньше рассказывала, что болезненно воспринимает критику своей внешности. Айлиш старается не обращать внимание на выпады в свой адрес и одеваться так, как нравится именно ей: в мешковатые футболки, штаны и необычные костюмы.

«Выгляжу так, как хочу, не заботясь о том, что подумают обо мне парни, понравится им это или нет…» — отрезала она.

Недавно Айлиш подала в суд на своего фаната, который не раз появлялся у ее дома, в том числе без средств индивидуальной защиты, несмотря на бушующий коронавирус. Суд запретил Пренеллу Руссо приближаться к певице и ее родственникам ближе, чем на 180 метров.