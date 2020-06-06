Волонтер Жучковский сравнил Украину с настырным родственником Европы

Киев, 6 июня. Украина с каждым годом все больше тяготит Европу и США. В ЕС могут использовать текущий кризис, чтобы отделаться от Киева, считает волонтер Александр Жучковский в эфире YouTube-канала «Союз блогеров Украины».

Модератор канала, экс-участник «АТО» Александр Мединский напомнил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отказала украинской делегации в помощи оружием, деньгами, политической поддержкой. В Киеве решение Меркель расценили как предательство.

«Видно было, что последние года три Украина всё больше и больше начинает откровенно тяготить Европу и Америку. Как настырный родственник – лезет куда-то, ему не рады, но вроде не откажешь, но вроде как бы свой. Но он настырный, он неряшлив, от него несет, и где-то дадут копеечку, мол, иди, а он все лезет и лезет», — сравнил волонтер.

Жучковский не исключил, что Европа может использовать текущий экономический и политический кризис и пандемию для того, чтобы перестать поддерживать Украину, пишет «ПолитНавигатор».

«Просто хороший повод не дать денег и сказать, что, ребята, закругляйтесь, постарайтесь там, сами крутитесь», ― добавил он.

Ранее стало известно, что около 50% жителей Украины считают, что страна находится на грани развала. Кроме того, 46% опрошенных уверены, что «Украина находится в стагнации и не развивается, жизнь становится все более невыносимой». При этом 47,3% высказались о том, что «Украина может и медленно, но развивается и превращается в современную развитую страну».