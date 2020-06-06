Рудковскую назвали «никудышной актриской» после сценки под хит Пугачевой

Москва, 6 июня. Музыкальный продюсер Яна Рудковская и ее супруг, фигурист Евгений Плющенко порадовали фанатов очередным юмористическим роликом, в котором прозвучал хит народной артистки СССР Аллы Пугачевой.

Звездная пара без устали снимает забавные видео, пока находится в самоизоляции. На этот раз олимпийский чемпион и его жена разыграли сценку под песню «Речной трамвайчик» в исполнении Пугачевой.

Рудковская поприветствовала супруга, а после вопроса, когда «сотку отдаст», спешно ретировалась из кадра.

«Вот и поговорили», — такой подписью Рудковская сопроводила ролик, опубликованный в Instagram.

Судя по комментариям, многим подписчикам понравилось видео. Они попросили пару не останавливаться и веселить их новыми творениями.

Нашлись, однако, и те, кто раскритиковал талант Рудковской и выразил сожаление, что ее супругу «приходится терпеть» съемки в таких роликах.

«Никудышная актриска», — так продюсера назвала allaschm.a.

«Женя здорово тут роль свою исполнил, а вот она и правда не очень. Согласна с вами! Ну, не дано человеку, ничего не поделаешь», — ответила ей konovalovanatalia2.

Недавно семилетний сын Рудковской и Плющенко Александр, которого ласково называют Гном Гномычем, после очередных съемок на камеру выразил свой протест. Он заявил, что родители «достали» со своими танцами, челленджами и сценками.