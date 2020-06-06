Красавица-внучка Михалкова отказалась от карьеры модели

Москва, 6 июня. Внучка режиссера Никиты Михалкова Наталья отказалась от карьеры модели и решила поступать в университет. Об этом рассказала супруга режиссера Татьяна Михалкова.

По мнению родственников, 17-летняя Наталья ― копия бабушки, которая до встречи с Михалковым была моделью и даже музой Вячеслава Зайцева. Однако после встречи с режиссером ей пришлось отказаться от карьеры модели.

Михалкова вспомнила, как на первом свидании появилась в «боевой готовности» — выразительные стрелки, яркие тени, румяна. Однако Никита Сергеевич не оценил «раскраску», отвел ее в туалет и умыл.

«У нашей внучки Наташи прекрасные данные, но пока она не хочет быть манекенщицей, готовится к поступлению в университет. В какой? Пока не могу рассказать, боимся сглазить», ― рассказала Михалкова в комментарии kp.ru.

По словам Михалковой, ее внучка любит искусство и неплохо рисует.

Ранее старшая дочь режиссера Никиты Михалкова Анна поделилась своим опытом воспитания детей. Известная актриса поздравила с днем рождения своих сыновей — Андрея и Сергея. По ее словам, дети в детстве много капризничали, что доставляло ей много трудностей. Свой пост она озаглавила подписью «Я умею воспитывать монстров».