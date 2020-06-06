В Кузбассе выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Кемерово, 6 июня. В Кузбассе у 36 человек подтвердили диагноз коронавирус за сутки, об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Еще у тридцати шести пациентов подтвердился диагноз «коронавирусная инфекция», — говорится в сообщении.

За минувшие сутки 29 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом были выписаны по выздоровлению. На данный момент в Кузбассе зарегистрированы 429 пациентов с коронавирусом. За весь период в регионе был выявлен 721 случай коронавируса, семь человек скончались.

Десять из 36 новых случаев за сутки выявлены в Кемерово, по девять случаев выявили в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два — в Гурьевском районе, по одному случаю выявили в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах.

Ранее член президиума РАЕН, глава отделения микробиологии латентных инфекций Института им. Гамалеи Виктор Зуев сравнил ситуацию с выходом на плато в России и других странах. По словам специалиста, выйти на плато России помогли принятые ограничительные меры.