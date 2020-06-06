Составлен топ-10 самых красивых преступниц

Москва, 6 июня. Издание «Рамблер» составило подборку фотографий самых красивых преступниц со всего мира и выяснило, за что их осудили.

«В любой ситуации девушки остаются собой и не забывают о макияже даже в тюремной камере», — подчеркнула редакция.

Первая девушка в списке была членом камбоджийской преступной группировки. Полиция арестовала ее в автомобиле — с украденным малышом и оружием в руках.

Следом за ней идет рыжеволосая миловидная девушка, по внешности которой сразу и не заподозришь, на какие поступки она способна. Ее обвинили в четырех покушениях на убийство. В частности, девушка бросила коктейль Молотова в полицейский автомобиль в Нью-Йорке во время протестов.

На третьем и четвертом местах оказались блондинка с кудрявыми волосами, напавшая на своего молодого человека, и темноволосая преступница, угрожавшая людям по телефону.

Другая блондинка после расставания с женихом украла деньги и драгоценности из его хранилища на сумму 2,3 миллиона долларов. Шестое место заняла преступница со светлыми волосами и очаровательной улыбкой, напавшая на членов своей семьи.

Седьмую девушку из рейтинга полиция арестовала за кражу, а восьмая в нарушение карантина незаконно продолжала работу своей парикмахерской.

Замыкают топ-10 две преступницы с темными волосами. Первая нарушала правила пребывания в тюрьме: хранила алкоголь и мобильные телефоны, а также имела связи с заключенными. Другую обвинили в использовании поддельной валюты и чужой банковской карты, а также сокрытии чужого имущества.

Напомним, что несколько лет назад полиция графства Хартфордшир в Соединенном Королевстве разыскивала 18-летнюю Кэти Кертис, которую британцы прозвали «самой привлекательной подозреваемой» в стране. Девушку с миловидной внешностью подозревали в хранении наркотиков.