Москва, 6 июня. Российская актриса, звезда Comedy Woman Екатерина Варнава назвала имя нового возлюбленного. Артистка призналась, что первый раз поругалась с новым ухажером.

Варнава недавно рассталась с хореографом Константином Мякиньковым после шести лет отношений. Актриса рассказала, что решение расстаться было обоюдным, а расставание прошло без ссор и скандалов.

«В пять утра на кухне мы договорились, что до определенного момента не будем это озвучивать. У нас не было ссор», ― рассказала Варнава.

Актриса отметила, что у нее появился новый возлюбленный. В интервью Агате Муцениеце для шоу «Честный развод» Варнава назвала его имя ― Володя. Однако подробности нового романа Варнава раскрывать не стала.

«Возможно, мы первый раз сегодня поругались. Не из-за пандемии. Просто тяжело двум творческим единицам. Когда дело доходит до чего-то непонятного для меня, когда я вовремя не почувствовала или не так поняла, то чувствую себя некомфортно, меня начинает метать в разные стороны», ― призналась Варнава.

Ранее Варнава очаровала пользователей Сети своим откровенным фото, на котором она запечатлена в полупрозрачном платье. Поклонники Екатерины заметили, что в таком наряде она похожа на даму из бурлеска. Екатерина подчеркнула, что этот наряд был подобран костюмерами для участия в очередном этапе шоу «Танцы со звездами».