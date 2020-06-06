Северный флот станет пятым военным округом в России

Москва, 6 июня. Президент России Владимир Путин подписал указ о новом военно-административном делении Российской Федерации. Согласно документу, Северный флот станет отдельным округом наравне с остальными.

В указе отмечается, что новое военно-административное деление страны будет установлено с 2021 года. В состав Северного флота будут входить Республика Коми, Ненецкая автономная область, а также Мурманская и Архангельская области.

Регионы, которые в документе отводятся Северному флоту, будут выведены из состава Западного военного округа. Кроме того, в документе отмечается, что полуостров Крым и город федерального значения Севастополь будут включены в состав Южного военного округа. Границы же Центрального и Восточного округов не изменятся.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что защита самой протяженной береговой линии, арктической, находится в приоритете у руководства Российской Федерации — именно поэтому командование Северного флота напрямую подчиняется министру обороны Сергею Шойгу и верховному главнокомандующему Владимиру Путину.