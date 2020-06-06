В Сети пристыдили экс-жену Джигарханяна за циничный пост о смерти Норкиной

Москва, 6 июня. Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в день смерти ведущей Юлии Норкиной опубликовала пост с критикой в ее адрес. В Сети не оценили циничную реакцию пианистки.

Скандал произошел два года назад. Во время ток-шоу народная артистка РСФСР Тамара Семина назвала Романовскую «наглой и отвратительной». Пианистка пыталась напасть на артистку, но на ее защиту подоспела Норкина и оттолкнула Цымбалюк-Романовскую.

Накануне стало известно о смерти Норкиной. Пока коллеги и поклонники скорбели по ведущей, Цымбалюк-Романовская вспомнила скандал и цинично высказалась о смерти Норкиной.

«В моем окружении с детства так не вели себя никогда, поэтому закадровый текст [звучат слова Шарикова из фильма «Собачье сердце»], к сожалению, уместен. Гипофиз Клима Чугункина в действии. Я не понимаю, кем надо быть, чтобы публично так себя вести… Но я понимаю, что каждый наш шаг в жизни оставляет о нас память. Думайте о том, какими вас будут помнить», — написала она.

Некоторые подписчики одобрили циничное высказывание Цымбалюк-Романовской о Норкиной, назвав недопустимым поведение ведущей.

«Виталина, вы восхитительная, меня тогда удивила ваша сдержанность и такт, а эта журналистка на той передаче превзошла саму себя по хамству», — написала irinasemenova837.

«Я помню Семина вас обидела. Это какую нервную систему надо иметь, чтобы это выдержать? Вы никому ничего плохого не сделали», — отметила zhuikova857.

Однако большинство пользователей сочли неуместным высказывание Цымбалюк-Романовской и пристыдили ее.

«Представляю какая в вас смертная обида засела, если вы сейчас это видео поставили», ― написал tropilen.

«Не ожидала от Виталины такого… Вы радуетесь? Я не могу понять. Даже когда уходят из жизни люди, которые нам были неприятны, все равно умные так себя не ведут. Это очень плохо, мы все смертны», ― добавила deshankova.

«О покойных не говорят плохо», ― напомнила galinakosogina.

«Неприлично неуместный пост, можно же было воздержаться от подачи этого видео в этот день. Человек умер», ― написал orhideya_nice.

Ранее стал известно, что телеведущий Андрей Норкин 4 июня внезапно покинул студию во время записи программы «Место встречи» на телеканале НТВ, которая в пятницу днем вышла в эфир.