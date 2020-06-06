ПФР рассказал о новой мошеннической схеме. События дня. ФАН-ТВ

Посольство России ответило США Посольство России в Вашингтоне раскритиковало Госдепартамент США за предложение Москве уйти с Ближнего Востока. Представители нашей страны подчеркнули, что российские военные находятся в Сирийской Арабской Республике по приглашению правительства. Накануне помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока». И в свою очередь Посольство России адресовало Шенкеру вопрос о том, что служит основанием для военного присутствия США в Сирии. Так как американская армия действует на территории Сирии без разрешения.

Мурашко назвал тревожные регионы с COVID-19 Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал несколько регионов, которые могут вызывать опасения из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Среди них глава ведомства выделил Забайкальский край и Северную Осетию. Об этом он сообщил в интервью телеканалу «Россия 1». Также, по его словам, улучшилась ситуация по заболеванию в республике Дагестан. Мурашко отметил, что всего в стране в медицинских организациях находятся 126 500 человек как с подтвержденным коронавирусом, так и с подозрением на заболевание.

ПФР рассказал о новой схеме мошенников В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали о новой схеме мошенничества, связанной с «перерасчетом пенсии». В частности, такую услугу навязывают недобросовестные юридические организации. Компании взимают плату от 20 до 900 тысяч рублей за подготовку и юридическое сопровождение заявления. Средняя сумма перерасчета составила около 50 рублей. Кроме того, мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и предлагают пожилым людям указать номер счета для перечисления денег. Отмечается, что сотрудники государственных ведомств не запрашивают персональные данные по телефону.