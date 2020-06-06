Самым популярным алкогольным напитком на самоизоляции стало пиво

Москва, 6 июня. В период всероссийской самоизоляции самым популярным алкогольным напитком у жителей страны стало пиво. Об этом свидетельствуют фискальные данные по продажам с марта по май.

На втором месте по популярности оказалось вино. После следуют водка, сидр и коньяк. При этом эксперты отмечают, что в целом продажи спиртной продукции за данный отсчетный период снизились примерно на 17% в сравнении с аналогичными месяцами 2019 года. Падение продаж было зафиксировано специалистами почти по всем позициям алкогольной продукции.

Так, продажи шампанского снизились на 33%, текилы — на 30%, водки — на 26%. Прирост на 3% показал сидр, говорится в материале RT.

Напомним, 2 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Минпромторг может поддержать повышение возрастного ценза продажи алкоголя в России до 21 года, если за инициативу выступят профильные ведомства. Об этом пишет газета «Известия».