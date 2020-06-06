Алиса Фрейндлих пожаловалась журналистам на проблемы с сердцем

Санкт-Петербург, 6 июня. 85-летняя актриса Алиса Фрейндлих на протяжении последних нескольких дней плохо себя чувствует. Об этом народная артистка СССР рассказала в беседе с журналистом «Комсомольской правды».

Фрейндлих отметила, что в настоящее время она находится на самоизоляции в своей квартире на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге. При этом она пояснила, что несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, она не собирается делать тест, поскольку не видит в этом острой необходимости. Однако актрису беспокоит «шальное сердце».

«Ну, что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного», — пояснила Алиса Фрейндлих.

Напомним, ранее актриса заявила, что получает от государства вполне нормальную пенсию. При этом Фрейндлих не стала называть точную сумму выплаты пояснив, что она является блокадницей и почетным гражданином. По словам артистки, всю сумму она обычно тратит на отпуск.

Алиса Фрейндлих в свои 85 лет продолжает активно работать — артистка занята в нескольких спектаклях БДТ, а также играет в кино. Правда, последний фильм, вышедший со звездой «Служебного романа», зрители увидели в 2017 году. Однако, по данным некоторых источников, в этом году ожидается еще один фильм с участием Фрейндлих.