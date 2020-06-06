При взрыве в Афганистане погибли 11 полицейских

Кабул, 6 июня. В провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана полицейский автомобиль подорвался на мине. В результате ЧП погибли не менее 11 правоохранителей, сообщает местный телеканал Tolo News.

Со ссылкой на представителя местной полиции сообщается, что инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, 6 июня. Внутри автомобиля находился начальник полиции вместе с подчиненными. Транспортное средство наехало на мину, установленную на дороге. На данный момент подробности происшествия неизвестны.