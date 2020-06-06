Гузеева показала фотографию из своей молодости

Москва, 6 июня. Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева в своем блоге в Instagram разместила редкий архивный снимок. На черно-белой фотографии артистка запечатлена в 18-летнем возрасте.

«18 лет. Сама себе отстригла челку. Всегда шла по краю бритвы. Спасибо господи, что не оставляешь», — подписала снимок Гузеева.

Подписчики актрисы с теплом восприняли данную публикацию. За сутки фотография набрала более 123 тысяч отметок «Мне нравится» и сотни комментариев. Фанаты Гузеевой отметили, что она была «красоткой во все времена».

«Вы очень красивая. И тогда, и теперь», «Какая же красавица!», «Моя любимица ! Невероятной красоты! Будьте счастливы и здоровы», — пишут фанаты артистки.

Напомним, ранее Гузеева призналась, что однажды сорвала спектакль, будучи сильно пьяной.

«И думаю: дай-ка я упаду. И я прям упала, и мне так хорошо. Я как-то покатилась, какую-то отсебятину стала нести. Смотрю, какое-то напряжение, а про себя думаю — я гениально играю, я Сара Бернар», — рассказала Гузеева.

В эфире программы «Давай поженимся!» появилась женщина, которая призналась в алкогольной зависимости. На передачу она пришла в поиске личного счастья. Гузеева попыталась вразумить «невесту», подчеркнув, что ничего хорошего из употребления алкоголя выйти не может.