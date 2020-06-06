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Гастроэнтеролог Кисиэль назвал первый сигнал рака кишечника

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Гастроэнтеролог Кисиэль назвал первый сигнал рака кишечника

Москва, 6 июня. Американский врач-гастроэнтеролог из клиники Майо Джон Кисиэль заявил, что постоянная боль в животе может выступать симптомом рака кишечника.

По данным статистики, которые приводит портал Medicalxpress, колоректальный рак стал второй из наиболее распространенных онкологических причин смерти в США, уступая лишь раку легких.

Подобная тенденция наблюдается по всему миру. Три года назад в ФГБУ «МНИОИ имени Герцена» сообщили, что рак кишечника вышел на второе место по количеству смертей от онкологии в России.

Гастроэнтеролог Кисиэль назвал первый сигнал рака кишечника

По словам Кисиэля, заболевание можно вылечить, если распознать его на ранней стадии. Важно обращать внимание на симптомы, одним из наиболее заметных среди которых является постоянная боль в животе.

«Пациенты испытывают боли в животе. Растущая опухоль мешает нормальному функционированию кишечника. В результате появляется дискомфорт», — рассказал врач.

По его словам, обследование не стоит откладывать в долгий ящик и стоит проводить, даже если не наблюдается никаких симптомов, делать его нужно начинать в возрасте 40-45 лет.

Гастроэнтеролог Кисиэль назвал первый сигнал рака кишечника

Диагностика предраковых заболеваний проводиться с помощью эндоскопической колоноскопии. Процедура позволяет обнаружить опухоль даже на ранней стадии, сразу же провести биопсию и даже ряд лечебных манипуляций.

«Мы хотим, чтобы было проверено как можно больше людей», — добавил Кисиэль.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что симптомы рака кишечника не обязательно являются ярко выраженными, они могут быть расплывчатыми или неспецифичными.

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Источник: Medicalxpress
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