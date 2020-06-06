Гастроэнтеролог Кисиэль назвал первый сигнал рака кишечника

Москва, 6 июня. Американский врач-гастроэнтеролог из клиники Майо Джон Кисиэль заявил, что постоянная боль в животе может выступать симптомом рака кишечника.

По данным статистики, которые приводит портал Medicalxpress, колоректальный рак стал второй из наиболее распространенных онкологических причин смерти в США, уступая лишь раку легких.

Подобная тенденция наблюдается по всему миру. Три года назад в ФГБУ «МНИОИ имени Герцена» сообщили, что рак кишечника вышел на второе место по количеству смертей от онкологии в России.

По словам Кисиэля, заболевание можно вылечить, если распознать его на ранней стадии. Важно обращать внимание на симптомы, одним из наиболее заметных среди которых является постоянная боль в животе.

«Пациенты испытывают боли в животе. Растущая опухоль мешает нормальному функционированию кишечника. В результате появляется дискомфорт», — рассказал врач.

По его словам, обследование не стоит откладывать в долгий ящик и стоит проводить, даже если не наблюдается никаких симптомов, делать его нужно начинать в возрасте 40-45 лет.

Диагностика предраковых заболеваний проводиться с помощью эндоскопической колоноскопии. Процедура позволяет обнаружить опухоль даже на ранней стадии, сразу же провести биопсию и даже ряд лечебных манипуляций.

«Мы хотим, чтобы было проверено как можно больше людей», — добавил Кисиэль.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что симптомы рака кишечника не обязательно являются ярко выраженными, они могут быть расплывчатыми или неспецифичными.