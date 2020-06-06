Строители нашли массовое захоронение солдат Вермахта в Северной Осетии

Владикавказ, 6 июня. Во время возведения дома в Северной Осетии строители обнаружили массовое захоронение времен Великой Отечественной войны. Судя по найденным медальонам, человеческие кости принадлежат солдатам Вермахта.

Могилы были найдены во время разработки котлована. Как пояснил специалист местного поискового отряда «Долг и Честь» Мурат Цахилов, на данный момент из-под земли подняты останки пятерых солдат. Кроме того, были найдены два смертных медальона.

«Пока расчистка идет, может еще кого найдем. Жетоны попадаются, нашли несколько патронов и личные вещи: расчески, пуговицы», — приводит слова Цахилова телеканал «Звезда».

Сейчас на месте строительства работает следственная группа. После необходимых процедур специалисты приступят к идентификации останков. После тела солдат отправят на немецкое мемориальное кладбище в Хадыженск, а элементы военной формы передадут в фонды музеев.

Напомним, по просьбе департамента культуры Минобороны РФ, поисковые отряды ДОСААФ России передали находки, обнаруженные в ходе работ на местах сражений Великой Отечественной войны, для уличной и внутренней экспозиций проекта «Дорога памяти» в парке «Патриот».