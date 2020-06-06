Наргиз призналась, что в детстве хотела стать гинекологом

Москва, 6 июня. Популярная российская артистка Наргиз Закирова призналась, что когда-то в детстве она мечтала стать врачом-гинекологом. По словам певицы, в настоящее время из-за продолжительной самоизоляции она вновь вернулась к прежнему увлечению.

«По соседству с нами жил мальчик, родители которого были гинекологами. И мне так нравилась эта профессия. Я у них брала учебники, изучала их. Потом захотела стать патологоанатомом, а в итоге я артистка», — пояснила Наргиз в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Она также рассказала, что в течение последних месяцев вновь начала изучать медицинскую литературу и смотреть обучающие фильмы. В частности, сейчас певица изучает теорию трепанации черепа.

Напомним, в апреле один из организаторов тура певицы Наргиз Закировой, директор концертного агентства из Воронежа Игорь Малюков пожаловался на ее поведение. По его словам, певица непорядочно повела себя после концерта.

Как пояснил Малюков, он работал с Наргиз, когда ту еще продюсировал Максим Фадеев. После ухода от продюсера Наргиз лишилась возможности исполнять свои старые хиты. Представители певицы пообещали, что та сможет выступить с новыми песнями. Однако вскоре выяснилось, что новые песни Наргиз содержат нецензурную лексику, а сама она выходит на сцену с алкоголем. В итоге билеты на концерты просто перестали покупать.