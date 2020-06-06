Пушков сделал прогноз о социальной революции в США

Москва, 6 июня. Российский сенатор Алексей Пушков сделал прогноз о развитии ситуации с массовыми беспорядками в США.

По словам Пушкова, обстановка с массовыми беспорядками и митингами в защиту прав афроамериканцев стабилизируется еще до президентских выборов в Соединенных Штатах в этом году. Сенатор подчеркнул, что на этот раз правоохранителям, подозреваемым в убийстве и пособничестве в убийстве Джорджа Флойда не удастся уйти от ответственности. Наказание для них будет демонстративно жестким, в этом заинтересованы и власти, и митингующие.

«В США этническая «бомба» взрывается регулярно. Не думаю, что мы находимся на пороге американской социальной революции. На мой взгляд, протесты начнут успокаиваться — мародеров обуздают, хулиганов посадят, и общая ситуация стабилизируется еще задолго до президентских выборов 2020 года», — сказал Пушков.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе группа полицейских при задержании подозреваемого в подделке чека рецидивиста Джорджа Флойда нанесла ему смертельную травму, после чего тот скончался в реанимации.

Смерть афроамериканца от рук правоохранителей привела к массовым митингам и беспорядкам на всей территории Соединенных Штатов. Выступления сопровождались поджогами и ограблениями магазинов, зачастую полиция не вмешивалась в происходящее.

Во многих крупных городах в США был введен комендантский час, для сдерживания протестующих привлекли подразделения Национальной гвардии. Жертвами беспорядков стали не менее 10 человек, среди которых — сотрудники правоохранительных органов.