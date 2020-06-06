Ургант подшутил над чиновниками, которые узнали о ЧП в Норильске из соцсетей

Москва, 6 июня. Шоумен и телеведущий Иван Ургант во время своей передачи на Первом канале высмеял чиновников из Норильска, которые узнали о разливе дизельного топлива и чрезвычайной ситуации из публикаций в социальных сетях.

«Получается, от TikTok есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды», — пошутил Ургант при этом отметив, что произошедшее является серьезной экологической катастрофой.

Напомним, 5 июня в результате повреждения одного из резервуаров на норильской ТЭЦ-3 произошла утечка нескольких тонн нефтепродуктов. Инцидент произошел 29 мая. На территории был Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. Компания «Норникель», которой принадлежат резервуары, считает, что причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело к деформации опор под цистернами.

На данный момент спасатели смогли локализовать разлив дизельного топлива под Норильском и теперь работают над расчисткой грунта и реки, а также сбором нефтепродуктов. Они останутся в регионе до полной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Как ранее Федеральному агентству новостей пояснил директор ООО «Эко-Экспресс-Сервис», специалист по очищению акватории от нефтепродуктов Владимир Жигульский, самым сложным в работе специалистов может быть очищение поверхностных вод и береговой линии.