Российские ученые сделали рентген с помощью зажигалки

Белгород, 6 июня. Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ БелГУ) создали портативный источник рентгеновского излучения, работающий по принципу кухонной пьезозажигалки.

По словам завлабораторией радиационной физики НИУ БелГУ Александра Кубанкина, разработанный российскими учеными источник рентгеновского излучения можно использовать в космосе, в медицине и ветеринарии, в геологии и археологии.

«Источник сделан на тех же принципах, на которых работает обыкновенная кухонная пьезозажигалка. Это новый способ генерации рентгеновского излучения. Например, геолог может узнать состав найденного камня не в лаборатории, а прямо на месте», — приводит слова Кубанкина ТАСС.

Ученый отметил, что идея портативного рентгена, который не требует высокого электрического напряжения, запатентована белгородскими исследователями уже давно.

«Для того, чтобы генерировать рентгеновское излучение, требуется электричество, мы должны подключить прибор к розетке. А мы придумали, как генерировать излучение напрямую, без электросети — кухонную зажигалку немного модифицировали», — добавил он.

Кубанкин сообщил, что проект стал одним из основных в лаборатории перспективных радиационных исследований, которая создается в БелГУ по госзаданию на средства гранта в размере 20 миллионов рублей.