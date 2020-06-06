Коротченко ответил авторам NI на статью об АПЛ «Белгород»

Москва, 6 июня. Публикация американского издания National Interest о том, что атомная подводная лодка «Белгород» якобы предназначена для разведывательной деятельности, является примером глупости и некомпетентности авторов. Такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко.

Специалист считает, что материал был выпущен мало информированным журналистом, поскольку принципиальное назначение АПЛ «Белгород» — быть носителями подводных беспилотных аппаратов «Посейдон», которые предназначены для ответного удара в случае агрессии против России.

«Соответственно, выполнять какие-либо шпионские так называемые функции она в принципе не предназначена, ее основная задача — носитель, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — цитирует Коротченко издание Newinform.

По мнению военного эксперта, рассуждения американских журналистов на данную тему являются не более чем показателем отсутствия должной информированности. При этом он отмечает, что цели у подобных статей могут быть различными, однако мы должны «наплевать, растереть и забыть», считает Коротченко.

Напомним, в конце декабря прошлого года первая серийная модернизированная атомная подводная лодка проекта 885М («Ясень-М») под названием «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске. Об этом сообщала пресс-служба Минобороны России.