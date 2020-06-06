Посольство РФ ответило на предложение Госдепа России уйти с Ближнего Востока

Вашингтон, 6 июня. Посольство РФ в Вашингтоне ответило на предложение Госдепартамента США России уйти с Ближнего Востока.

Накануне помощник госсекретаря Соединенных Штатов Дэвид Шенкер заявил, что Россия должна «убраться с Ближнего Востока», поскольку якобы играет там «деструктивную роль».

«Обратили внимание на адресованный России призыв «уйти с Ближнего Востока» в контексте рассуждений о якобы деструктивной роли нашей страны в Сирии. Хотели бы напомнить, что наши военные находятся в Сирийской Арабской Республике по приглашению правительства», — говорится в заявлении российского диппредставительства.

Посольство адресовало Шенкеру вопрос о том, что служит основанием для военного присутствия США в Сирии.

«На каких основаниях находятся в этой стране США? Притом, что ни законные власти, ни Совет безопасности ООН не давали санкции на размещение там американских войск», — заявили в посольстве.

Напомним, Россия по официальной просьбе властей Сирии с 2015 года оказывает помощь в борьбе с террористами и восстановлении страны после войны.

Коалиция во главе с США с 2014 года проводит военные операции против ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) в Сирии, Ираке, Афганистане и других государствах, причем в Сирийской Арабской Республике действует самовольно, без официального согласия Дамаска.

Вашингтон объясняет свои действия якобы неспособностью властей Сирии вести борьбу с международным терроризмом. Дамаск называет присутствие американских войск оккупацией, истинной причиной которой является контроль над нефтяными месторождениями и разграбление принадлежащих сирийскому народу природных богатств.

1 Организация запрещена на территории РФ.