Адвокат Жорин назвал возможных наследников Кокшенова

Москва, 6 июня. Адвокат Сергей Жорин сообщил, что дочь скончавшегося накануне актера Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на его наследство, даже если она не упоминается в завещании.

О смерти народного артиста России Михаила Кокшенова стало известно в пятницу, 5 июля. Ранее актер в течение двух лет боролся с последствиями инсультов, ряд СМИ сообщает, что у него развилось также онкологическое заболевание.

Как пишет Teleprogramma.pro, за свою карьеру Кокшенов успел обзавестись квартирой в районе «Мосфильма», которая оценивается в 70 миллионов рублей, а также загородной недвижимостью стоимостью около 50 миллионов. На наследство претендуют бывшая и нынешняя супруги артиста, его сиделка Феруза и дочь Алевтина, отношения с которой у него складывались не лучшим образом.

По словам Жорина, дочь может рассчитывать на долю в наследстве, даже если ее не упомянули в завещании, поскольку российское законодательство обеспечивает «первым наследникам» так называемую «обязательную долю».

«Первые наследники — это дети, родители, супруги», — пояснил адвокат.

Он подчеркнул, что с высокой степенью вероятности свою долю получит жена актера Наталья. В свою очередь, ее дочери официально претендовать на имущество не могут, поскольку официально не зарегистрированы в качестве наследниц.

«Дочь — это та, чье родство установлено в соответствии с законодательством», — сказал Жорин.

Напомним, Кокшенов исполнил роли более чем в ста фильмах, наибольшую известность ему принесли работы в картинах «Спортлото-92», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-Мырли».