Подписчики раскритиковали Кудрявцеву за фото с черной икрой

Москва, 6 июня Российская ведущая Лера Кудрявцева в своем блоге в Instagram опубликовала фотографию, которая вызвала бурную реакцию у ее подписчиков. Телезвезда сфотографировалась с банкой черной икры, похваставшись тем, что в этом году вместо отпуска будет есть деликатес.

В подписи под фотографией Кудрявцева указала марку фирмы и отметила ряд ее полезных свойств.

«Поскольку этим летом моря и океаны вряд ли будут доступны, будем есть икру», — написала телеведущая.

Однако подобное неоднозначное заявление вызвало гнев у пользователей социальной сети. Возмущенные подписчики оставили под фотографией более тысячи комментариев в которых раскритиковали Кудрявцеву за то, что в тяжелое экономическое время телезвезда хвастается деликатесными продуктами.

«Особенно во время пандемии каждый россиянин может себе позволить черной икры, баночку, а может и две… Да и без пандемии не все могут ее себе позволить. Лера, я очень тобой восхищаюсь, но не теряй берегов, смотри на жизнь не через розовые очки», — советуют один из подписчиков Кудрявцевой.

Напомним, до этого астропсихолог Александр Панфилов заявил, что отношения Леры Кудрявцевой с ее молодым мужем может испортить измена. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров являются одной из самых закрытых пар отечественного шоу-бизнеса. Они состоят в отношениях с 2013 года, но никогда не выносят на показ личную жизнь.