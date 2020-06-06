Молодая жена Цекало показала грудь под мокрой футболкой

Москва, 6 июня. Художница и супруга шоумена Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в своем Instagram-аккаунте пикантную фотографию. На снимке молодая жена телезвезды позирует в мокрой белой футболке под которой видна грудь.

Снимок Эрвин опубликовала в пятницу, сопроводив его цитатой американского писателя Чарльза Буковски.

«Вы начнете спасать мир, спасая по одному человеку за раз. Все остальное — грандиозный романтизм или политика», — написала художница.

Откровенный снимок вызвал бурную реакцию подписчиков. Многие признались в любви к Эрвин и заявили, что хотели бы встретить «такую же женщину, как она». Поклонники также назвали девушку идеалом, однако она ответила, что до идеальной внешности ей еще далеко.

«Я далека от идеала, но я стараюсь принимать все свои недостатки», — ответила Дарина Эрвин.

Напомним, в марте сообщалось, что Александр Цекало женился в четвертый раз. Его избранницей оказалась 27-летняя модель Дарина Эрвин. Пара расписалась в американском городе Беверли-Хиллз. На заключение брака были приглашены только близкие друзья и родственники. Стоит отметить, что супруги уже в течение длительного времени живут в США. Они привыкли не выставлять отношения напоказ и редко публикуют фотографии, которые могли бы говорить об их совместной жизни.