Бузову заподозрили в алкоголизме после странного видео

Москва, 6 июня. Певица Ольга Бузова разместила в Сети странное видео, после которого поклонники заподозрили ее в алкоголизме.

В сториз Бузовой появился ролик, в котором певица рассказывает о своем новом клипе на песню «Орбит без сахара». При этом артистка странно ведет себя, много жестикулирует и говорит не вполне адекватно.

«Фигаро — там, Фигаро — тут… Что, думаете, я спала сегодня ночь? Нет! Я приехала домой, поспала пять минут и уже в офисе…», — сказала певица, прерываясь сообщить, что в небе появилось солнце.

Видео вскоре исчезло из аккаунта Бузовой, но поклонники успели обеспокоиться тем, что у нее вновь начались проблемы с алкоголем.

Ранее участники телепроекта «Дом-2», ведущей которого выступает артистка, начали распускать слухи, что она часто злоупотребляет спиртным. Ее бывший муж Дмитрий Тарасов также подтвердил, что девушка не прочь приложиться к бутылке.

Известный блогер Лена Миро открыто посоветовала Бузовой избавиться от алкогольной зависимости, указав на пагубное пристрастие и образ жизни.

«Смотрю на Бузову и с трудом могу отыскать в ее внешности хоть что-то женское. Считаю, что ей пора завязывать как с неправильным фитнесом, благодаря которому она обзавелась торсом гимнаста, так и с коньячком», — высказала мнение Миро.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Бузова представила свой новый клип на песню «Орбит без сахара», снятый в футуристическом стиле. Новая работа певицы, как считают поклонники, посвящена ее возлюбленному Давиду Манукяну.