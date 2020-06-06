Волочкова решила оплатить лечение «любовника», заявившего о романе с ней

Москва, 6 июня. Российская балерина Анастасия Волочкова готова оплатить лечение мужчины по имени Владислав Фоменко, которых заявил, что у него был роман с танцовщицей. По словам тверского бизнесмена, Волочкова даже забеременела от него, однако сама она это отрицает.

Фоменко утверждает, он познакомился с Волочковой в 2014 году в загородном комплексе в Новой Риге, где проходил отборочный тур конкурса красоты. Его, как и Анастасию, пригласили в жюри конкурса. После их отношения развивались очень стремительно. Они заселились в отеле развлекательного комплекса и «просто утонули в любви».

Он также отметил, что бросил свою семью ради балерины. По его словам, в какой-то момент Волочкова забеременела и их отношения резко закончились. Вместе с тем, представитель артистки Юлия Вербицкая-Линник отметила, что слова Фоменко не имеют ничего общего с реальностью. Тем не менее, Волочкова судиться с «любовником» не собирается.

«Прежде чем с кем-то судиться мы оцениваем оппонента на адекватность. Фоменко эту проверку не прошел. Поэтому мы рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной», — приводит слова представителя Волочковой издание StarHit.

Адвокат балерины также отмечает, что Фоменко является одним из строителей, которые возводили для Волочковой загородный дом. По ее словам, для поддержания его бизнеса артистка согласилась сфотографироваться с мужчиной и опубликовать снимок в своем Instagram. Однако Фоменко решил воспользоваться ситуацией, считают представители Волочковой.