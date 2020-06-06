Японский врач Сато предупредил о второй волне COVID-19 этим летом

Москва, 6 июня. Популярный японский врач-инфекционист Акихиро Сато предупредил, что вероятность второй волны COVID-19 достигает 90%, а прийти она может уже этим летом.

По словам Сато, «нам очень повезет», если не будет второй волны коронавируса. Специалист затруднился назвать точный срок ее прихода, но высказал мнение, что это может произойти уже в ближайшие месяцы.

«Скорее всего, это будет осенью или зимой. Но вполне может случиться, что вторая волна придет и раньше — в июле или августе», — цитирует его РИА Новости.

Сато подчеркнул, что не стоит рассчитывать на летнюю жару, которая якобы «убьет» коронавирус. Он привел в пример азиатские и южные страны, где население заражается, несмотря на высокую температуру воздуха и влажный климат. Врач высказал мнение, что в случае со второй волной COVID-19 ситуация может развиваться не так, как это было в XX веке с эпидемией «испанки», когда между волнами пандемии прошло полгода. Инфекционист считает, что в сегодняшней ситуации промежуток может составить и три недели.

Вторая волна коронавируса, отмечает Сато, состоит в том, что большинство населения еще не переболело. В случае резкого роста числа заболевших система здравоохранения может «захлебнуться», что приведет к увеличению количества смертельных исходов.

«Еще один момент — мутации вируса. Сейчас он распространился в Южной Америке, там могут быть мутации. Не исключено, что вирус станет более смертоносным», — добавил специалист.

Врач порекомендовал по-прежнему придерживаться режима самоизоляции, избегать большого скопления людей, соблюдать личную гигиену и носить маски.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о случаях пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа. В марте ВОЗ придала ситуации статус пандемии.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире выявлено 6,724 миллиона случаев заражения COVID-19, от осложнений умерли 394 018 человек, около трех миллионов заболевших выздоровели.