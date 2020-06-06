Пользователи Сети соболезнуют Норкину после смерти его супруги

Москва, 6 июня. Пользователи Сети выражают соболезнования телеведущему Андрею Норкину после смерти его супруги Юлии. Многие не сразу поверили печальным новостям.

В пятницу Норкин на своей странице в Instagram сообщил о смерти супруги.

«Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей. Если вы хотите, и можете, попрощаться с ней, приезжайте в субботу, 6 июня, на Новодеревенское кладбище в Пушкино», — написал он.

За несколько часов под постом Норкина появилось более двух тысяч комментариев. Пользователи выражают соболезнования.

«Какая страшная новость, как гром среди ясного неба. Я так любовалась вашей парой, вы оба красивые, умные, современные, с чувством юмора. Андрей, держитесь, жизнь продолжается! А Юлии Царство небесное!» — пишет пользователь под ником demnika308.

«Как не справедливо. Не правильно. Не должно так быть, не должно. Светлая память. Вечная память», — добавила meoialma.

«Видела ее на разных ток-шоу. Самая честная, самая справедливая, самая лучшая. Всегда была с ней согласна. Самые искренние соболезнования, такое чувство, что потеряла очень близкого человека. Вечная память Юлии», — отметила aljkair.

«Только закончила читать ваши книги, приобретенные после вашего концерта, где вы писали скромно о Юле-супруге, и я все время восхищалась ею. А тут такое сообщение, такая женщина должна была долго жить, радоваться жизни. Пусть земля будет пухом. Соболезную Вашей семье», — написала si.lva524.

Многие просто не поверили печальному известию. Некоторые даже надеялись, что страницу Норкина взломали и сообщение не соответствует действительности.

«Как больше нет?!! Боже, что случилось? Не хочу в это верить! Молодая, красивая, умная и справедливая женщина. Приношу свои искренние соболезнования», — соболезнует elenamikhailova702.

«В голове застучало молотками. Не верю, не хочу верить. Держитесь, дорогой наш. Силы вам и всей вашей семье. Мы с вами», — добавила 19irina51.

«Боже мой, не верю. Молодая, умная, красивая… Примите самые искренние соболезнования! Держитесь! Сил Вам», — обратилась к Норкину nadezhda.bogatyre.

Не обошлось и без конспирологических теорий. Некоторые пользователи активно обсуждают предположение о том, что Норкина скончалась не в результате инфаркта. Напомним, ранее в пятницу StarHit сообщил, что Юлия свела счеты с жизнью.

Ранее о совместной работе с Норкиной рассказали ее друзья и коллеги. В частности, телеведущий Эрнест Мацкявичус назвал Юлию «атомным двигателем», который «всегда находился рядом». По его словам, «представить более жизнелюбивого, горящего постоянно огнем человека невозможно».