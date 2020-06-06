Коллекторы сообщили о росте числа «серых» ипотечных схем

Москва, 6 июня. На вторичным рынке жилья увеличилось количество «серых» схем покупок квартир, которые позволяют приобрести жилплощадь без первоначального взноса. Об этом сообщили специалисты коллекторного агентства «Долговой консультант».

Как поясняют эксперты, подобные схемы основываются на предварительном сговоре покупателя и оценщика квартиры. Последний завышает стоимость недвижимости, это позволяет покупателю получить больший кредит в банке, часть которого способна покрыть первый взнос за квартиру. По словам коллекторов, данная схема применима в том случае, если банк позволяет проводить расчеты наличными через ячейку, поскольку у банковской организации нет прямой обязанности проверять наличие денег у клиента.

При этом эксперты «Долгового консультанта» обращают внимание, что хотя данный способ и позволяет приобрести квартиру раньше, однако завышенный размер кредита все равно ложится на плечи плательщика. В результате покупатель может столкнуться с невозможностью оплачивать неподъемный долг.

В пример специалисты приводят следующую ситуацию. Продавец квартиры хочет получить на руки 2,7 млн рублей. При этом при продаже через ипотеку покупатель должен иметь не менее 10% собственных средств, то есть в данном случае 270 тысяч рублей, которых у него нет. Банк же может выдать кредит максимум на 2,43 млн рублей. При помощи оценщика покупатель завышает стоимость недвижимости для получения кредита, равного стоимости квартиры. Для этого квартира оценивается в 3 млн рублей, а банк одобряет кредит в размере 2,7 млн рублей.

«Распространение схем «пририсовки» первоначального взноса началось из-за снижения ставок по ипотеке и попыток купить жилье теми категориями заемщиков, у которых из-за низких доходов банально нет денег на накопление первоначального взноса», — цитирует ТАСС специалистов коллекторного агентства.

Напомним, ранее правительство РФ дало положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы, который разрешит россиянам оплачивать ипотеку без участия банков. Об этом пишет газета «Известия».